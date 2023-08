Pedofilia, troppe cause per l'arcidiocesi di San Francisco: dichiara bancarotta

Le troppe cause legali per pedofilia affondano l'arcidiocesi cattolica di San Francisco, costretta a presentare istanza di bancarotta.

L'arcidiocesi stessa sul sito ha parlato dell'impossibilità di gestire gli oneri determinati dalle oltre 500 cause giudiziarie per abusi sessuali su minori risalenti anche a decenni fa. L'istanza è stata presentata a nome dell'arcivescovo Salvatore J. Cordileone alla Corte fallimentare del Distretto settentrionale della California, sostenendo come la procedura fallimentare sia "la soluzione migliore per fornire una compensazione giusta ed equa ai sopravvissuti innocenti e a quanti hanno subito danno".