Usa, abusi sessuali: la Diocesi di Albany dichiara bancarotta

Negli Usa la Diocesi cattolica di Albany, capitale dello Stato di New York, ha dichiarato bancarotta dopo le centinaia di ricorsi legali per accuse di abusi sessuali.

Il vescovo Edward Scharfenberger ha annunciato di avere fatto richiesta per il cosiddetto "Chapter 11", dopo mesi in cui si è cercato di trovare un accordo tra la Diocesi e gli avvocati degli accusatori. La Diocesi, come altre nello Stato di New York, si trova ad affrontare una serie di cause da quando le autorità dello Stato hanno sospeso la prescrizione per i reati di abusi sessuali risalenti anche ai decenni passati.