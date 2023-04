Abusi su minori a Friburgo, possibile coinvolgimento di 250 sacerdoti

Lo rivela il rapporto sulla pedofilia presentato nella città tedesca dalla commissione istituita per fare chiarezza sul fenomeno. Stando a quanto riporta Tageschau , anche l'ex arcivescovo Robert Zollitsch , che ha fra l'altro diretto la Conferenza episcopale tedesca fra il 2008 e il 2014, sarebbe "pesantemente coinvolto" per l'occultamento dei casi. E così il defunto arcivescovo Oskar Saier . Secondo il documento, sarebbero circa 540 le vittime degli abusi, anche se il numero reale è ritenuto anche superiore.

La commissione investigativa fa chiarezza sul caso A fare chiarezza sul caso è stato Magnus Striet, il presidente della commissione investigativa che ha condotto le indagini e che ha esposto i dettagli durante la presentazione del rapporto sugli abusi sessuali nell'arcidiocesi.

Il rapporto In 600 pagine, il rapporto ha analizzato più di venti casi per verificare come i responsabili dell'arcidiocesi di Friburgo abbiano affrontato le vittime e gli autori e quali strutture abbiano incoraggiato gli abusi. Dal 2019 la commissione investigativa Ag, formata da quattro esperti esterni di magistratura e polizia criminale, ha analizzato circa mille verbali della gestione diocesana e condotto complessivamente oltre 400 rilevazioni.

Insabbiamenti Per i due personaggi più noti dell'indagine di Friburgo, il defunto arcivescovo Saier e l'arcivescovo Zollitsch, ci sono indicazioni di insabbiamenti sui casi di abusi. Ad esempio, alcuni parroci sono stati immediatamente messi in congedo o hanno improvvisamente abbandonato le parrocchie: le ragioni di questi cambiamenti di personale non sono state registrate o motivate.