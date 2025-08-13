Logo Tgcom24
SULL'EX STATALE 35

Pavia, scontro tra auto e scooter: tre morti

13 Ago 2025 - 20:07
© IPA

Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto sull'ex statale 35 tra Pavia e Borgarello. Un'auto e uno scooter si sono scontrati in maniera violenta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine.

