Chieti, 27enne alla guida senza patente sfonda un guardrail e muore

La ragazza è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale dove è deceduta

13 Ago 2025 - 11:43
© IPA

© IPA

Una 27enne di Pescara è morta a causa delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto in provincia di Chieti, nel tratto di strada che porta al casello dell'autostrada A14, all'altezza del territorio di Fossacesia. La giovane era alla guida di una macchina che ha sfondato il guardrail, probabilmente a causa dell'elevata velocità. La ragazza, che non aveva la patente, è stata trasportata in gravi condizioni, con l'eliambulanza del 118, all'ospedale di Pescara dove è morta poco dopo.

