Patrick Zaki in carcere da un anno, le città italiane si mobilitano

A un anno di distanza dalla formalizzazione dell'arresto di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'università di Bologna arrestato a Il Cairo, il capoluogo emiliano e diverse altre città italiane si mobilitano con l'affissione dei dieci manifesti vincitori di "Free Patrick Zaki, prisoner of conscience", edizione speciale del concorso "Poster For Tomorrow". E sempre lunedì è in programma una maratona musicale per Zaki.

Si tratta dei poster di Moises Romero (Messico), Zlatan Dryanov (Bulgaria), Christopher Scott (Ecuador), Rashid Rahnama (Iran), Andrea Rodrigues e Rita Reis (Portogallo) e degli italiani Mattia Pedrazzoli, Massimo Dezzani, Arianna Posanzini e Michele Carofiglio. Sono stati selezionati da una giuria internazionale tra oltre 900 opere arrivate da creativi di quasi 50 Paesi di tutto il mondo.

Obiettivo del contest, ideato da Amnesty International Italia, dal festival Conversazioni sul futuro dell'associazione Diffondiamo idee di valore, in collaborazione con il Festival dei Diritti Umani di Milano e l'Associazione Articolo 21, con il patrocinio di Università e Comune di Bologna, è quello di unirsi, con il linguaggio dell'arte e della creatività, alle donne e agli uomini che nel mondo chiedono l'immediata liberazione di Patrick Zaki. I poster saranno a Bologna, città dove Patrick viveva e frequentava il Master Gemma e che gli ha conferito la cittadinanza onoraria, e in altre città tra cui Bari, Brindisi, Lecce, Napoli, Palermo, Taranto e Torino.

La maratona musicale Sempre lunedì, da mezzogiorno a mezzanotte, è in programma un'altra iniziativa: "Voci X Patrick - Maratona musicale per chiedere la liberazione di Patrick Zaki", un grande evento in streaming promosso da Amnesty International Italia, MEI - Meeting delle Etichette Indipendenti e Voci per la libertà. Nel corso dell'evento saranno oltre 200 gli interventi di artisti, giornalisti, conduttori e organizzatori di festival in quella che si preannuncia come la più grande mobilitazione musicale dedicata a Zaki.

Tra gli artisti che parteciperanno alla maratona ci saranno Roy Paci, Grazia di Michele, Pierpaolo Capovilla, Alberto Fortis, Marina Rei, Cosimo Damiano Damato/Erica Mou/Antonio Iammarino, Pippo Pollina, Valerio Piccolo e Pino Pecorelli, Lorenzo Lavia e Arianna Mattioli, la Med Free Orkestra, il Parto delle Nuvole Pesanti, Stefano Saletti con Barbara Eramo e Banda Ikona, Maurizio Capone & BangtBungt, Ivan Segreto, H.E.R., Gianluca Costantini.