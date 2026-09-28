Partorisce in casa ma la bimba muore: tragedia nel Napoletano

Tragedia nel Napoletano nella giornata di domenica 27 settembre. Una donna di 31 anni ha partorito in casa la sua bambina ma la piccola è deceduta. La madre è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. La notizia viene riportata in queste ore da Fanpage.
Parto in casa: la bimba muore
I carabinieri stanno facendo tutti gli accertamenti utili a ricostruire con esattezza quanto successo. In particolare non è chiaro al momento se la piccola sia nata già morta oppure se sia deceduta poco dopo. Inoltre non è chiaro se al momento del parto fosse presente personale medico e infermieristico specializzato. I contorni della tragedia sono dunque ancora tutti da chiarire.
La donna è grave
La donna, dopo il parto, secondo quanto riportato da Fanpage, sarebbe stata subito raggiunta da un'ambulanza del 118. Il personale sanitario, resosi conto della gravità della situazione, l'avrebbe poi trasferita d'urgenza in ospedale dove i medici sono riusciti a salvarle la vita e dove la donna si trova ancora ricoverata, sotto shock per quanto accaduto.
Accertamenti in corso
I carabinieri intanto stanno procedendo a tutti gli accertamenti: nelle ultime ore, secondo quanto riportato dal quotidiano online, sarebbero stati sia nell'abitazione dove è avvenuto il parto, sia in ospedale, per acquisire elementi utili all'indagine.