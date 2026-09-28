Partorisce in casa ma la bimba muore: tragedia nel Napoletano

I carabinieri stanno facendo tutti gli accertamenti utili a ricostruire con esattezza quanto successo. In particolare non è chiaro al momento se la piccola sia nata già morta oppure se sia deceduta poco dopo. Inoltre non è chiaro se al momento del parto fosse presente personale medico e infermieristico specializzato. I contorni della tragedia sono dunque ancora tutti da chiarire.