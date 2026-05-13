Salerno, 15enne in ospedale con una neonata morta in braccio

La ragazzina, di origine asiatica, sarebbe entrata in ospedale di notte tenendo la neonata nascosta, avvolta in una coperta. Secondo la prima valutazione dell'equipe, la bimba era nata poco prima. Non si esclude che possa essere stata partorita in casa o in un ambiente non protetto nell'area vesuviana, forse aiutata da un familiare. Non è chiaro, inoltre, se la gravidanza sia stata tenuta nascosta ai genitori e, con la speranza di portarla a termine senza che se ne rendessero conto, sia poi sfociata in tragedia.