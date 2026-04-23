Tragedia di Catanzaro, la psicologa perinatale: "Certi pensieri neri sfiorano la mente di più mamme di quante pensiamo"

Chi scrive questi commenti non ha la minima idea di che cosa sia la depressione post partum. E se per caso l'ha affrontata in maniera diversa è comunque necessario avere rispetto per la malattia. Se una donna avesse avuto un cancro, anche in fase terminale, e avesse fatto la stessa cosa, non ci sarebbero stati questi commenti, secondo me. Forse sarebbero stati diversi perché sulla malattia mentale c'è ancora uno stigma enorme. Se arrivi a fare una cosa del genere, sei profondamente disperata e l'unica via d'uscita che vedi è il balcone, con o senza i tuoi figli. Una mamma oggi mi ha detto: "Quando prendi fuoco ti butti dalla finestra". Ha ragione. Pensiamo alle Torri Gemelle. In quel momento è l'unica salvezza che le donne vedono, è un istinto. Pensano di non avere le risorse, e quindi se non hai le risorse, pensi che i tuoi figli saranno "disgraziati" in ogni caso. Inoltre, certe cose non le dici perché ti fanno una tale paura che ti annientano. Il pensiero di dire "Prima o poi faccio una pazzia" lo hanno quasi tutte le mamme. Sdoganiamo questo concetto perché è proprio lo stigma che fa sì che poi le donne non chiedano aiuto.