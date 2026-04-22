Catanzaro, donna si getta nel vuoto con tre figli: morti mamma e due bimbi

Democrito aveva 46 anni ed era dipendente di una struttura socio-sanitaria privata del capoluogo. In casa c'era il marito della donna che ha tentato di prestare i primi soccorsi in attesa del 118. Secondo quanto si è appreso, al momento della tragedia il marito stava dormendo e non si è accorto di niente. Solo dopo avere sentito i rumori e non trovando nessuno è sceso in strada scoprendo cosa era successo.