Porta avanti la gravidanza nonostante la malattia: muoiono madre e bimbo

Quando aveva saputo di esser rimasta incinta, aveva comunque deciso di portare avanti la gravidanza, consapevole dei rischi ai quali andava incontro. E negli ultimi giorni sono sopraggiunge delle complicanze: la donna è così stata trasferita a Roma per poterle stimolare il parto ed evitare infezioni interne. Ma i tentativi sono risultati vani e, dopo aver perso il figlio, è deceduta anche lei. La 37enne lascia il marito ed il primogenito.