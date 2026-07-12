Reggio Emilia: bimbo nato tetraplegico, Ausl condannata a risarcimento milionario

Secondo il consulente medico-legale, il ricorso al cesareo avrebbe evitato "la sofferenza fetale acuta": il piccolo, a causa dei danni subiti, oggi necessita del deambulatore per stare seduto, usa il pannolino e comunica prevalentemente a gesti. Per i giudici che hanno esaminato il caso, la madre "non avrebbe prestato il consenso a proseguire con l'induzione del parto" se fosse stata adeguatamente informata dai medici sui rischi della somministrazione di ossitocina a una paziente che aveva già subito un cesareo.