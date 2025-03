Partinico (Palermo), 45enne muore dopo lite in strada: fermati i due aggressori

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due fratelli sarebbero stati in macchina con le loro famiglie quando hanno incrociato Vaccaro in macchina con moglie e figlio. Forse per motivi di precedenza è nato un diverbio, gli automobilisti sono scesi e hanno cominciato a litigare violentemente. La discussione è degenerata, e sono volati calci e pugni. Dopo la lite gli indagati si sono allontanati e Vaccaro e i suoi sono andati in ospedale dove il 45enne, colto da un malore, è morto. La vittima era molto conosciuta in paese perché gestiva in Largo Avellone un negozio di ortofrutta.