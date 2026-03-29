Parma, rubato un quadro di Renoir alla Fondazione "Magnani Rocca"
Portato via il dipinto "Les Poissons" del valore di diversi milioni di euro. Indagano i carabinieri
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Il quadro "Les Poissons" del pittore francese impressionista Pierre-Auguste Renoir è stato rubato nei giorni scorsi dalla Fondazione Magnani-Rocca di Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma. Lo riporta l'agenzia di stampa Ansa.
Si tratta di un dipinto a olio su tela dal valore di diversi milioni di euro, realizzato nel 1917. L'opera rappresenta una delle rare testimonianze dell'autore visibili in una collezione permanente in Italia. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni giorni fa dei ladri si sarebbero introdotti all'interno di Villa Magnani, sede della collezione d'arte, riuscendo a sottrarre il dipinto. Sono attualmente in corso le indagini da parte dei carabinieri.
L'opera
"Les Poissons" (I Pesci) incarna perfettamente la fase finale della carriera di Renoir, uno dei massimi esponenti dell’Impressionismo. Questo periodo è noto ai critici come "periodo di Cagnes-sur-Mer", dal nome della località della Costa Azzurra dove l'artista trascorse gli ultimi anni della sua vita. Fu un'epoca segnata dalle sofferenze causate dall'artrite deformante, che lo costrinse a dipingere con i pennelli legati alle mani. Nonostante le difficoltà fisiche, Renoir continuò a ricercare nuove sfide stilistiche, approdando a una "nuova classicità" fatta di volumi solidi e colori caldi: "Les Poissons" ne è il risultato perfetto, in cui l'autore trasforma una semplice natura morta in un'esplosione di luce.
Il legame con Villa Magnani
Il quadro è di piccole dimensioni (40×51,5 cm) ed era custodito presso la Fondazione da ben 36 anni, ovvero dall'apertura al pubblico della "Villa dei Capolavori" avvenuta nel 1990. Tuttavia, il legame del dipinto con il luogo è ancora più profondo: il quadro infatti faceva parte della collezione personale di Luigi Magnani (da qui il nome della villa e della Fondazione), che lo acquistò per la sua dimora privata dove restò fino alla sua morte nel 1984. Dopo la scomparsa di Magnani e la nascita giuridica dell'ente, la Villa è stata trasformata in museo e il dipinto è rimasto esposto permanentemente nelle sale dedicate alla pittura francese per oltre tre decenni, fino al recente furto.
Altri artisti
Presso la Fondazione sono ospitate anche opere di Gentile da Fabriano, Filippo Lippi, Dürer, Tiziano, Rubens, Van Dyck, Goya, oltre a Monet, Cézanne, De Pisis, Morandi, Burri, Canova e due opere di Lorenzo Bartolini. Attualmente è ospitata una mostra sul Simbolismo in Italia.