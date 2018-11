Parma, cataste di documenti sensibili fuori dal comando dei vigili

Constatazioni di incidenti e multe sono solo alcuni degli importanti carteggi lasciati davanti alle porte della sede di un comando di polizia municipale. Chiunque, accedendo da cancelli a quanto sembra mai chiusi, potrebbe impossessarsi con facilità di questi documenti sensibili e dei dati al loro interno. Un video mandato a Striscia la Notizia mostra come i cancelli restino effettivamente aperti fino a ora tarda, sollevando l'ipotesi che non vengano nemmeno chiusi.



"Devo riconoscere che effettivamente non è un bel biglietto da visita." commenta Stefano Sassi, comandante della polizia municipale, intervistato dal Mago Casanova. "Abbiamo l'obiettivo di ridare un po' di dignità all'ingresso, riportando alcuni di questi documenti negli uffici e destinandone altri al macero".