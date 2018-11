Striscia la Notizia sullo sblocco dei cellulari rubati: a Milano si può fare con 15 euro

I sistemi di sicurezza dei nuovi smartphone, e ormai è cosa nota, hanno raggiunto dei livelli molto più evoluti rispetto ai vecchi cellulari, che avevano solo il semplice pin. Questo serve per impedire ai ladri di poter utilizzare gli smartphone rubati. Ma se si sbloccano…a quel punto chiunque può tornare ad utilizzarli con buona pace della persona cui sono stati rubati.



E anche se è una procedura illegale, i centri per la riparazione dei cellulari sono il luogo milgiore per aggirare il problema, come ci mostra Max Laudadio. “Ho trovato dieci cellulari rubati e dovrei sbloccarli. Voi lo fate?” questa la richiesta di un inviato di Striscia la Notizia, armato di telecamera nascosta. La risposta? “Certo che lo facciamo, sono 15 euro per ogni cellulare”. Negli altri due negozi dove Max ha mandato il suo uomo la risposta è sempre la stessa: “Sì sì, non c’è problema se sono rubati”. “Venti euro l'uno e lo facciamo”. Cambia il prezzo, insomma, ma il servizio rimane.