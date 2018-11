Agenzia di viaggi furbetta: il titolare se la prende con Max Laudadio

"Ci siamo messi in contatto con questa agenzia per un viaggio di 17 persone, abbiamo versato circa 45mila euro ma al momento di partire non c'era nulla". Inizia così il racconto della vicenda portata alla luce a "Striscia la Notizia", in cui Max Laudadio ha cercato di fare luce su una truffa che prosegue da diverso tempo. "A seguito della denuncia la sorella del titolare dell'agenzia, il signor Guerino, è stata messa agli arresti domiciliari preventivi" racconta una delle truffatrici.



Ma come spiega l'inviato di Striscia, sembrerebbe che nonostante il processo in corso l'uomo in questione abbia continuato a lavorare, truffando altri turisti. Max Laudadio è dunque andato a chiedere spiegazioni allo stesso signor Guerino e l'incontro non è stato molto piacevole.