Parla la figlia di Roberta Ragusa, Alessia Logli: "Credo ancora nell'innocenza di mio padre"

"Credo ancora all'innocenza di mio padre, credo sia stato un errore". Alessia Logli parla così a "Live - Non è la d'Urso", commentando il presunto omicidio della madre, Roberta Ragusa, per cui attualmente è in carcere il marito e padre della ragazza, Antonio.



"Per fortuna ho un carattere forte - dice Alessia, oggi diciannovenne col sogno di fare la modella -. Ho avuto mille pensieri, se sapessi cosa è successo sarei già da mia madre. Ero molto legata a lei e spero sia ancora viva". Alessia ha poi parlato delle imminenti nozze tra il padre e Sara Calzolaio: "Inizialmente non è stato facile accettare la cosa. Ma mi è stata vicina e avevo bisogno di una figura femminile: mancando mamma, ha cercato di aiutarmi come meglio poteva a crescere. Adesso le voglio bene. Sono felice si sposino: se mio babbo è felice, io sono felice per lui".

E ancora, sulla morte della madre: "Finché non avrò la prova concreta del fatto che lei è morta crederò sempre nel mio cuore che lei è viva e che possa tornare un giorno da me "