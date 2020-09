Ragusa, la lettera di Sara: "Da Logli la proposta di matrimonio durante un colloquio"

Antonio Logli, 57 anni, condannato a 20 anni per aver ucciso e distrutto il cadavere della moglie Roberta Ragusa, ha chiesto la mano di Sara Calzolaio ex amante e ora sua compagna. La donna ha inviato a "Quarto Grado" una lettera in cui si dice dispiaciuta per non poter incontrare Antonio Logli a causa del Covid.



"Quest'anno senza Antonio è stato difficile - scrive Sara -, la pandemia ha peggiorato la nostra situazione. Non ci possiamo più abbracciare, anche i ragazzi hanno perso il contatto con il padre. In questa situazione è stato puntato ancora il dito contro di noi, Alessia e Daniele sono stati accusati di aver speso i soldi della madre. Ci siamo convertiti alla Chiesa Evangelica e Antonio mi ha chiesto di sposarlo. La proposta me l'ha fatta durante uno degli ultimi colloqui usando il cerchietto di una bottiglia"