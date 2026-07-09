Roma, parcheggia l'auto sulle strisce bianche: poi le ritrova blu e c'è anche la multa

Il video pubblicato da Angeloni ha raggiunto in poco tempo decine di migliaia di visualizzazioni. Tante persone hanno poi commentato l'accaduto, tra cui un avvocato che, secondo quanto raccontato dal protagonista della vicenda, "mi ha persino offerto assistenza legale gratuita se avessi voluto fare causa". Tuttavia, l'offerta è stata rispedita al mittente: "Io la multa l'ho pagata dieci minuti dopo perché la macchina è di mia cognata e non volevo che avesse noie. Tante persone mi hanno detto che era successa la stessa cosa anche in altri quartieri. I negozianti che conosco mi hanno detto che sono arrivati con i rulli e hanno coperto di blu le strisce bianche", ha aggiunto.