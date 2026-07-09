Roma, parcheggia l'auto sulle strisce bianche: poi le ritrova blu e c'è anche la multa

Lascia la sua auto in un parcheggio a strisce bianche e, quando la rivede, le trova blu. Con tanto di multa lasciata sul parabrezza. È quanto successo a Roma, in zona Prati, a un cittadino di 65 anni di nome Stefano Angeloni. "La cosa assurda è che non c'era nemmeno un cartello che avvisasse dei lavori", ha dichiarato Angeloni ai media. Sulla questione si è pronunciata anche l'Atac, che gestisce la sosta a pagamento per conto di Roma Capitale, che ha spiegato di voler revocare le multe effettuate nella zona delle nuove strisce blu.
L'episodio
Il protagonista è un cittadino romano, di professione odontoiatra. L'uomo ha raccontato di aver lasciato, in serata, la sua vettura nei parcheggi bianchi di via Catullo, in zona Prati. Quando è tornato nei pressi dell'auto (stava passeggiando nei dintorni con il cane, ndr), ha trovato gli stalli ridipinti di blu e una sanzione per il mancato pagamento della sosta sul parabrezza. Angeloni, incredulo del fatto che le strisce sotto le ruote della vettura fossero rimaste bianche, ha deciso di riprendere la scena con un video e pubblicarla sui social. Secondo il suo racconto, nell'area non erano presenti cartelli che annunciassero la modifica della sosta.
L'assistenza offerta
Il video pubblicato da Angeloni ha raggiunto in poco tempo decine di migliaia di visualizzazioni. Tante persone hanno poi commentato l'accaduto, tra cui un avvocato che, secondo quanto raccontato dal protagonista della vicenda, "mi ha persino offerto assistenza legale gratuita se avessi voluto fare causa". Tuttavia, l'offerta è stata rispedita al mittente: "Io la multa l'ho pagata dieci minuti dopo perché la macchina è di mia cognata e non volevo che avesse noie. Tante persone mi hanno detto che era successa la stessa cosa anche in altri quartieri. I negozianti che conosco mi hanno detto che sono arrivati con i rulli e hanno coperto di blu le strisce bianche", ha aggiunto.
La replica
Non si è fatta attendere la risposta dall'Atac, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Roma. L'impresa ha fatto sapere che "i verificatori hanno agito, seppur correttamente, con eccesso di zelo". Poi la buona notizia per chi ha ricevuto le multe in diversi quartieri: "Comprendendo che la flessibilità in questi casi è un valore, Atac revocherà le poche multe rilevate nella zona delle nuove strisce blu". Infine, l'Atac ha inoltre annunciato che, nelle prossime attivazioni delle nuove strisce blu, sarà adottato un periodo di maggiore tolleranza nelle prime ore successive alla modifica della segnaletica. Oltre alle comunicazioni diffuse attraverso stampa e social, saranno lasciati avvisi sui parabrezza delle auto in sosta nelle zone interessate dai cambiamenti. Per far sì che nessuno si trovi multe inaspettate e parcheggi di colore diverso.