Roma, i fedeli fuori dalla camera ardente di Ratzinger: "Siamo qui per dare l'ultimo saluto al Papa"

La salma di Benedetto XVI, il papa emerito deceduto il 31 dicembre, è esposta da questa mattina a San Pietro. L'inviato di "Mattino Cinque News" si è recato sulla piazza per vedere e sentire i numerosi i fedeli che hanno raggiunto la Basilica con il desiderio di dare omaggio a Ratzinger. "Mi trovavo a Roma e ho deciso di passare qui per dare l'ultimo saluto al Papa. Sono molto religioso" ha dichiarato un passante fuori dalla camera ardente di Benedetto XVI.

"Io vengo da Novi Ligure ma ci tenevo a dare l'ultimo saluto al Papa emerito. Era un grande uomo e teologo" ha aggiunto una signora all'ingresso della piazza, pronta a fare qualche ora di fila per vedere Benedetto XVI. Per accedere alla piazza ed entrare nella camera ardente allestita all'interno della Basilica di San Pietro, i fedeli devono sottoporsi a rigidi controlli passando per i varchi di sicurezza disposti ai lati della piazza. Passato il varco, ad attenderli c'è una lunga coda che di lì a poco li porterà a dare omaggio al primo Papa emerito della storia. I funerali di Ratzinger, previsti il 5 gennaio, saranno presieduti da Papa Francesco.