Papa: "Non trattate gli anziani come scarti, sono l'onore della civiltà" | Prima udienza generale "in presenza" post Covid

"Quante volte abbiamo sentito o abbiamo pensato 'i vecchi danno fastidio'.

Non dite di no. Lo abbiamo detto e lo abbiamo pensato". Così Papa Francesco nel corso dell'udienza generale che, dopo oltre due anni di restrizioni anti-Covid, è tornata, in presenza, in piazza San Pietro. Il Santo Padre , che ha incontrato pellegrini e fedeli provenienti dall'Italia e da ogni parte del mondo, ha affermato: "Tante volte pensiamo che gli anziani siano uno 'scarto'. Ma è un peccato grave. Gli anziani sono l'onore della nostra civiltà. Per favore non lasciateli soli".