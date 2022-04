L'urlo di Papa Francesco: "E' una Pasqua di guerra, troppo sangue e violenza. Pace oggi più che mai"

"Troppo sangue abbiamo visto, troppa violenza.

I nostri cuori si sono riempiti di paura e angoscia, mentre tanti nostri fratelli e sorelle si sono dovuti chiudere dentro per difendersi dalle bombe". Lo ha detto Papa Francesco, invocando la pace per la "martoriata Ucraina" in questa che ha definito una "Pasqua di guerra" . Nella benedizione Urbi et Orbi, il Pontefice ha aggiunto: "Facciamo fatica a credere che Gesù sia veramente risorto, che abbia veramente vinto la morte ma no, non è illusione: Cristo è risorto, è veramente risorto".