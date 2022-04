Il Papa al Regina Coeli: "Rinunciamo ai piani umani, convertiamoci alla pace"

"Le nostre paure - ha detto il Papa commentando il Vangelo - nascono dalla grande paura, la paura della morte: paura di svanire, di perdere le persone care, di star male, di non farcela più... Ma a Pasqua Gesù ha vinto la morte". Dio "ci invita a uscire dalle tombe delle nostre paure. Egli sa che il timore sta sempre accovacciato alla porta del nostro cuore e che abbiamo bisogno di sentirci ripetere 'non temere': al mattino di Pasqua come al mattino di ogni giorno".