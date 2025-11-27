Papa Leone giunto ad Ankara, prima tappa del viaggio in Turchia e Libano: "Qui per un messaggio di pace"

Papa Leone è arrivato ad Ankara, prima sua tappa all'estero dall'inizio del pontificato. Da qui comincia il viaggio del Pontefice in Turchia e Libano. Salutando i giornalisti sul volo papale, Prevost ha sottolineato che "è importante trasmettere un messaggio di verità e armonia del quale il mondo ha bisogno". "Ho desiderato questo viaggio specialmente per il messaggio di unità tra i cristiani - ha spiegato -, ma è anche un messaggio per tutto il mondo, la presenza mia, della Chiesa, dei credenti sia in Turchia che in Libano". Papa Leone confida di trasmettere in questo viaggio "un messaggio di pace. Invito tutti a camminare insieme, e a cercare insieme la pace, l'unità e l'armonia".