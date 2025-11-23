Logo Tgcom24
Mondo
l'appello

Il Papa: "Chiedo il rilascio immediato degli studenti rapiti in Nigeria"

23 Nov 2025 - 12:33
© Ansa

© Ansa

Il Papa lancia un accorato appello affinché in Nigeria vengano rilasciati gli studenti rapiti. "Ho appreso con immensa tristezza le notizie dei rapimenti di sacerdoti, fedeli, studenti della Nigeria e del Camerun - ha affermato Leone XIV al termine della messa celebrata in piazza San Pietro per il Giubileo dei Cori e delle Corali -. Sento forte il dolore soprattutto per i tanti ragazzi e ragazze sequestrati e per le loro famiglie angosciate. Rivolgo un accorato appello affinché vengano subito liberati gli ostaggi ed esorto le autorità competenti a prendere decisioni adeguate e tempestive per assicurarne il rilascio". Preghiamo per questi nostri fratelli e sorelle e perché sempre e ovunque le Chiese e le scuole restino luoghi di sicurezza e di speranza".

