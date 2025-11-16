Il Papa ai capi di Stato: ascoltino il grido dei più poveri

Nella Basilica di San Pietro gremita da migliaia di fedeli, Papa Leone XIV ha celebrato la IX Giornata mondiale dei poveri con un forte invito a non cedere all’indifferenza. Nel corso della liturgia, il Pontefice ha ribadito l’importanza di una Chiesa “vicina ai poveri” e ha rivolto un appello ai governanti affinché promuovano politiche capaci di garantire la dignità di ogni persona. Le sue parole, ispirate all’Esortazione apostolica Dilexi te dedicata all’amore per i poveri, hanno richiamato l’attenzione su una responsabilità comune: edificare una comunità più giusta e solidale, nel segno del Vangelo.