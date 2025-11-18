Logo Tgcom24
IN OCCASIONE DELLA COP30

Clima, Papa Leone: "L'Accordo di Parigi è uno strumento forte, ma manca la volontà politica"

Il Pontefice parla con un videomessaggio alle comunità del Sud del mondo riunite in Brasile per la Cop30, sollecitando decisioni efficaci e un impegno condiviso sulle politiche ambientali

18 Nov 2025 - 01:33
© Ansa

© Ansa

Papa Leone XIV ha sottolineato la necessità di un impegno più deciso nella lotta ai cambiamenti climatici. In un videomessaggio rivolto alle Chiese Particolari del Sud del mondo riunite al Museo Amazzonico di Bélem, in occasione della Cop30, il Pontefice ha affermato che l'Accordo di Parigi sul clima ha portato progressi concreti e continua a essere "il nostro strumento più forte per proteggere le persone e il pianeta". Secondo Prevost, "dobbiamo però essere onesti: non è l'Accordo che sta fallendo, ma siamo noi che stiamo fallendo nella nostra risposta. Quel che manca è la volontà politica di alcuni".

Il messaggio di Papa Leone

 Nel prosieguo del messaggio, il Papa ha insistito sul valore della guida istituzionale, sottolineando che "vera leadership significa servizio e sostegno in una misura che faccia davvero la differenza. Azioni climatiche più forti creeranno sistemi economici più forti e più equi. Azioni e politiche climatiche più forti sono entrambe un investimento in un mondo più giusto e stabile". Un richiamo, questo, rivolto tanto ai decisori politici quanto ai principali attori coinvolti nelle politiche ambientali.

Fronte comune e mobilitazione condivisa per il clima

 Il Pontefice ha poi invitato a mantenere un fronte comune nell'affrontare le sfide climatiche globali, spiegando che "camminiamo al fianco di scienziati, leader e pastori di ogni nazione e credo. Siamo custodi del creato, non rivali per le sue spoglie". A conclusione del suo intervento, Leone XIV ha auspicato una mobilitazione condivisa. "Inviamo insieme un segnale globale chiaro: sosteniamo con incrollabile solidarietà l'Accordo di Parigi e la cooperazione climatica".

