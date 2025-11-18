Clima, Papa Leone: "L'Accordo di Parigi è uno strumento forte, ma manca la volontà politica"

Papa Leone XIV ha sottolineato la necessità di un impegno più deciso nella lotta ai cambiamenti climatici. In un videomessaggio rivolto alle Chiese Particolari del Sud del mondo riunite al Museo Amazzonico di Bélem, in occasione della Cop30, il Pontefice ha affermato che l'Accordo di Parigi sul clima ha portato progressi concreti e continua a essere "il nostro strumento più forte per proteggere le persone e il pianeta". Secondo Prevost, "dobbiamo però essere onesti: non è l'Accordo che sta fallendo, ma siamo noi che stiamo fallendo nella nostra risposta. Quel che manca è la volontà politica di alcuni".