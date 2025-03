Papa Francesco, Santa Sede: "Notte tranquilla"

Era il 14 febbraio quando il Papa entrava nell'appartamento al decimo piano del nosocomio "per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt'ora in corso" Il 18 febbraio la Tac dimostra "l'insorgenza di una polmonite bilaterale", il 22 la prima crisi respiratoria, "con l'applicazione di ossigeno ad alti flussi, e una piastrinopenia associata ad un'anemia che richiede la somministrazione di emotrasfusioni".