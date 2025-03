Papa Francesco, 12 anni fa l'elezione al soglio di Pietro

Forse non lo avrebbe mai immaginato, papa Francesco, di dover trascorrere un giorno così importante al decimo piano del Policlinico Gemelli di Roma. La chiesa festeggia l'anniversario dell'elezione a papa di Jorge Mario Bergoglio, il pontefice 88enne ancora in cura per la polmonite bilaterale, malato tra gli ammalati. Tutta un'altra storia se si guarda a 12 anni fa, quando nella serata di un piovoso mercoledì l'arcivesvovo di Buenos Aires si presentò al mondo, con la sua semplicità. "Francesco continua a far sentire la sua autorevole voce, seppur ricoverato, prega e lavora, non si ferma, allo stesso ritmo di quei primi giorni di pontificato", afferma il cardinale Baldisseri. Da allora tante cose sono cambiate, il mondo è cambiato: siamo entrati in una terza guerra mondiale a pezzi - come l'ha definita lui per primo - ha riformato la curia, ha cambiato il modo di essere chiesa, non autoreferenziale ma ospedale da campo, missionaria, che va nelle periferie geografiche ed esistenziali. Una presenza, quella di Bergoglio, oggi forse più forte di 12 anni fa, con un silenzio da ammalato che vale più di tante altre parole...