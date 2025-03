Papa Francesco "sta meglio", l'umore è buono e conversa con chi gli è intorno

L'umore di Papa Francesco è "buono", anche perché "sta meglio, ed è in grado di conversare con le persone che gli stanno intorno". Lo riferiscono fonti vaticane, dopo che lunedì i medici hanno sciolto la prognosi. Nella mattina di martedì il Pontefice, dopo una notte tranquilla, ha seguito, in comunione spirituale, gli esercizi spirituali che stanno proseguendo in Vaticano per il periodo quaresimale. In considerazione della complessità del quadro clinico è necessario continuare, per ulteriori giorni, la terapia medica farmacologica in ambiente ospedaliero.