Papa Francesco, Bassetti: "Non escluderei che il pontefice resti dipendente dall'ossigeno"

A "Mattino Cinque News" Matteo Bassetti, direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, ha spiegato che il Papa rischia di dover ricorrere all'ossigeno anche dopo il suo ricovero: "In situazioni così gravi come quella del Pontefice non bisogna essere troppo ottimisti quando le cose vanno bene, non bisogna essere troppo pessimisti quando le cose vanno male - ha spiegato il medico al programma di Canale 5 -. Nuovi alti e bassi ci sono sempre e ci saranno anche per il Papa, è evidente che in questo weekend è stato meglio ma non mi stupirei se dovesse venir fuori una nuova crisi respiratoria nei prossimi giorni".