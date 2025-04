Papa Francesco, sempre più prolungato il tempo in cui non fa uso dell'ossigeno

Sulla salute di Papa Francesco ci sono "miglioramenti che avete potuto notare con le uscite". Lo ha detto la sala stampa vaticana nel briefing con i giornalisti. Il Pontefice, che sta proseguendo la sua convalescenza in modo "regolare", "passa un periodo sempre più prolungato senza l'uso dell'ossigeno". Inoltre Bergoglio ha delegato il card. Leonardo Sandri a presiedere la messa della Domenica delle Palme il 13 aprile. Sulla presenza del Papa in qualche forma "non ci sono previsioni".