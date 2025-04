Papa Francesco, Santa Sede: "La convalescenza continua, l'infezione è ancora presente"

"L'infezione ai polmoni è ancora presente". Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede in merito alle condizioni di Papa Francesco, che prosegue la convalescenza a Casa Santa Marta, in Vaticano, dopo le dimissioni dal Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. "La sorpresa dell'uscita a Piazza San Pietro domenica in occasione del Giubileo degli Ammalati è stato un segno voluto da Bergoglio con consulto dei medici", si precisa. Il Santo Padre sta riprendendo "gradualmente" gli incontri: lunedì ha visto il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin. Per il resto del lavoro, riceve i documenti ed è in contatto con la Curia. Sull'eventuale partecipazione del Papa ai riti della Settimana Santa, "vedremo evento per evento".