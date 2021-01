Papa Francesco: "Non permettiamo che fallimenti ci scoraggino"

"Come i Magi, anche noi dobbiamo lasciarci istruire dal cammino della vita, segnato dalle inevitabili difficoltà del viaggio. Non permettiamo che le stanchezze, le cadute e i fallimenti ci gettino nello scoraggiamento". Lo ha detto Papa Francesco, nella basilica di San Pietro in Vaticano, durante la messa in occasione della solennità dell'Epifania. "La vita non è una dimostrazione di abilità", ha aggiunto.