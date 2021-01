Covid, Papa "addolorato": c'è chi pensa solo al piacere e alle vacanze

"Ho letto sui giornali una cosa che mi ha rattristato abbastanza: in un Paese per fuggire dal lockdown e fare le vacanze, sono usciti quel pomeriggio più di 40 aerei. Quella gente pensa solo alle vacanze e al proprio piacere. Questo mi ha addolorato tanto". Così il Papa al termine dell'Angelus. "Come cristiani invece sappiamo che le cose andranno meglio nella misura in cui, con l'aiuto di Dio, lavoreremo per il bene comune", aggiunge.