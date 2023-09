Papa Francesco: non mandiamo indietro i migranti come palline ping pong

A conclusione del viaggio apostolico a Marsiglia, il Papa ha fatto rientro a Roma.

Sul volo come di consueto ha paralto coi giornalisti ed è tornato sul tema dei migranti. "Ci sono stati casi molto brutti dove i migranti come un ping pong, sono andati indietro e si sa che tante volte finiscono nei lager, finiscono anche peggio di prima", ha detto il Papa. Al giornalista che chiedeva se i suoi appelli da dieci anni abbiano fallito, il Papa ha risposto: "Credo di no, dirà che la crescita è andata lentamente oggi c'è coscienza del problema migratorio, c'è coscienza che è arrivata a un punto, come una patata bollente che non si sa come prenderla".