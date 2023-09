Migranti, il Papa: nessuna invasione, l'Europa accolga equamente

Il pontefice parla dagli Incontri sul Mediterraneo a Marsiglia e lancia un appello per i porti aperti: "La soluzione non è respingere"

E parlando dei porti chiusi, sottolinea che "due parole sono risuonate, alimentando le paure della gente: 'invasione' ed 'emergenza'. Ma chi rischia la vita in mare non invade, cerca accoglienza, cerca vita".

Il Papa sottolinea che c’è "il diritto sia di emigrare sia di non emigrare" e chiede di non chiudersi "nell'indifferenza". "Contro la terribile piaga dello sfruttamento di esseri umani, la soluzione non è respingere, ma assicurare, secondo le possibilità di ciascuno, un ampio numero di ingressi legali e regolari, sostenibili grazie a un'accoglienza equa da parte del continente europeo, nel contesto di una collaborazione con i Paesi d'origine. Dire 'basta', invece, è chiudere gli occhi; tentare ora di 'salvare sé stessi' si tramuterà in tragedia domani", ha detto il Pontefice negli Incontri del Mediterraneo.

Papa Francesco parla poi dei "vari porti mediterranei" che "si sono chiusi. E due parole sono risuonate, alimentando le paure della gente: 'invasione' ed 'emergenza'. Ma chi rischia la vita in mare non invade, cerca accoglienza, cerca vita", ha sottolineato nel suo intervento agli Incontri del Mediterraneo. "Quanto all'emergenza, il fenomeno migratorio non è tanto un'urgenza momentanea, sempre buona per far divampare propagande allarmiste, ma un dato di fatto dei nostri tempi, un processo che coinvolge attorno al Mediterraneo tre continenti e che va governato con sapiente lungimiranza: con una responsabilità europea".