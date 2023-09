Giorgio Napolitano, il telegramma di Papa Francesco alla moglie dell'ex presidente della Repubblica

Papa Francesco ha espresso il suo cordoglio per la morte di Giorgio Napolitano con un telegramma indirizzato alla moglie dell'ex presidente della Repubblica, la signora Clio Bittoni Napolitano.

"La scomparsa di suo marito ha suscitato in me sentimenti di commozione e al tempo stesso di riconoscenza per questo uomo di Stato che, nello svolgimento delle sue alte cariche istituzionali, ha manifestato grandi doti di intelletto e sincera passione per la vita politica italiana, nonché vivo interesse per le sorti delle nazioni", ha scritto Bergoglio.