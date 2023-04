Papa Francesco dimesso in mattinata, presiederà i riti della Settimana santa

La volontà di esserci per i riti della Settimana santa

Ma anche alla volontà del Papa di non far mancare la sua presenza alle liturgie della settimana che porta alla Pasqua, la più solenne dell'anno liturgico celebrando la morte e resurrezione di Cristo. Domenica in Piazza San Pietro, il Papa che presiederà la messa sarà affiancato dal cardinale vice decano Leonardo Sandri per la processione delle Palme e per officiare i riti all'altare sul sagrato. Altri porporati celebranti coadiuveranno il Papa nei successivi riti pasquali.