Dimesso dal Gemelli, il Papa abbraccia una coppia che ha perso la figlia

Dimesso dal Policlinico Gemelli, Papa Francesco ha abbracciato una coppia di genitori che ha perso la figlia nella notte.

E' stato un momento di grande commozione per la folla che si è raccolta per salutare il Santo Padre. Uscendo dall'auto a bordo della quale stava lasciando l'ospedale per tornare in Vaticano, Bergoglio ha avvicinato i due coniugi e si è fermato a pregare insieme a loro.