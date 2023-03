Papa Francesco in ospedale, notte tranquilla al Gemelli: staff medico ottimista

"Lo staff medico è ottimista e ritiene che per le celebrazioni della prossima domenica delle Palme ci sarà. Salvo naturalmente imprevisti", fanno sapere fonti ospedaliere. La notte "è passata liscia come l'olio", aggiungono. Vicino al Pontefice c'è Massimiliano Strappetti, infermiere di fiducia del Papa, colui che lo aveva convinto a sottoporsi all'operazione al colon tre anni fa.

Le condizioni di salute del Papa - Nella giornata di mercoledì Papa Francesco er astato ricoverato dopo aver accusato alcune difficoltà di respirazione a causa di un lieve malore: è stato sottoposto a esami medici che avrebbero escluso problemi cardiaci, riscontrando invece un'infezione respiratoria, come riferito dalla Santa Sede. Le condizioni del Pontefice non destano preoccupazione, anche se rimarrà ricoverato in reparto, al decimo piano del Gemelli, per qualche giorno per essere monitorato. La Tac toracica a cui è stato sottoposto ha dato esito negativo ed è stata esclusa anche una possibile infezione da Covid.

Le condizioni di Papa Francesco al momento vengono definite buone dal personale sanitario del Gemelli, pur in presenza di un quadro clinico non ottimale dovuto soprattutto agli acciacchi dell'età. Qualora il decorso dovesse rivelarsi estremamente positivo, il Pontefice potrebbe ritornare a Casa Santa Marta già per questo fine settimana. La partecipazione di Francesco alle celebrazioni della Santa Pasqua al momento non è esclusa ma nemmeno confermata.