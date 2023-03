Papa Francesco in ospedale dopo un lieve malore: resta ricoverato al Gemelli

Annullate le udienze

Lo staff più vicino a Papa Francesco, compreso il dispositivo della sicurezza, è stato mobilitato per passare la notte nel policlinico universitario. Il Pontefice mercoledì ha tenuto regolarmente la consueta udienza generale in piazza San Pietro, ma poi ha annullato un'intervista che aveva in programma in Vaticano. In seguito sono state sospese anche le udienze previste per giovedì e venerdì.