Roma, Papa Francesco al Policlinico Gemelli per un intervento chirurgico

Papa Francesco si è recato al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà sottoposto a un intervento chirurgico . Si tratta di un' operazione programmata per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. L'operazione sarà eseguita dal professor Sergio Alfieri, come riferito dalla sala stampa vaticana.

In viaggio a settembre - Nel corso dell'Angelus di domenica mattina, papa Francesco ha annunciato una visita pastorale in Slovacchia dal 12 al 15 settembre. Il 12 settembre, durante il viaggio di andata, farà tappa a Budapest, in Ungheria, per la messa conclusiva del cinquantaduesimo Congresso eucaristico internazionale.