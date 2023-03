Papa Francesco in visita ai bambini del reparto di oncologia del Gemelli

Il Papa, nelle foto diffuse dalla sala stampa vaticana, appare in buona forma e in piedi. In una delle immagini si vede sia il bastone che il girello per appoggiarsi, segno che il Pontefice all'interno della corsia d'ospedale si muove a piedi e non con la sedia a rotelle. Chiaramente indossa la talare bianca e sia nelle fotografie che nel video in cui c'è il battesimo Papa Francesco appare sorridente.

"E' già cristiano. Vai in parrocchia e dì che lo ha battezzato il Papa", ha detto il Santo Padre rivolgendosi alla mamma del piccolo Miguel Angel. Prima di celebrare il sacramento, il Pontefice aveva chiesto alla mamma il nome del bambino.

Il Pontefice è ricoverato al Gemelli da mercoledì pomeriggio a causa di una "bronchite su base infettiva". Secondo alcune fonti, il Papa vorrebbe poter presiedere i riti della Settimana Santa, ma l'ultima parola dovrebbe essere quella dei medici che al momento procedono giorno per giorno nella valutazione delle sue condizioni.