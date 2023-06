Papa Francesco: "Non sempre le apparizioni mariane sono vere"

Il Santo Padre, partecipando su Rai 1 alla trasmissione "A sua immagine", alla richiesta di un "appello per la pace" ha risposto: "Questa è una storia antica come l'umanità: con la pace si guadagna sempre, forse poco, ma si guadagna. Con la guerra si perde tutto, tutto, e i cosiddetti guadagni sono perdite".

Papa Francesco ha anche esposto il ruolo dei media che, ha detto, "devono aiutare a trovarsi, a capirsi, a fare amicizia, e a mandare via i diavoletti che rovinano la vita alla gente. Questa è la positività: non è soltanto parlare di religione, sì, si può fare, parlare di Dio, sì, ma anche custodire l'umanità, l'umanesimo".

Poi, su come conciliare il lavoro e l'educazione dei figli, il Papa ha spiegato che è "una sfida". "Io in confessione, quando viene una persona, se è giovane, sempre domando se gioca con i figli. Una volta uno mi ha risposto 'magari potessi, io esco da casa la mattina quando stanno dormendo e ritorno la sera quando stanno dormendo. La vita di oggi è un po' schiava del lavoro", ha osservato richiamando alla "pedagogia della gratuità, di giocare con i figli. Tutti i genitori sanno farlo, perché è la grazia della genitorialità".

Il ruolo del "maestro"

Ancora, sulla figura del "maestro", il Papa ha evidenziato che "non inganna mai, non seduce mai, attira, ti fa sentire bene e ti mette dei limiti. Un maestro che soltanto ti attira e ti dà delle caramelle non va bene. Un maestro ti aiuta a camminare, ma ti dà dei limiti. Un papà o una mamma che non rimprovera mai i figli non va bene".