Zelensky in visita a Roma | Mattarella e Meloni: "Italia pienamente a fianco di Kiev" | Il leader ucraino: "Tentazioni di fuga? Ho resistito"

Zelensky , i n visita nella Capitale , ha incontrato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , il premier Meloni e Papa Francesco . "Fermo sostegno a 360 gradi", militare, finanziario, umanitario, per la ricostruzione, con l'obiettivo di una "pace vera e non una resa" dell'Ucraina. L'Italia ha accolto così il leader ucraino che ha ringraziato Mattarella e Meloni per questo impegno: "Siete dalla parte giusta della guerra", ha sottolineato nei suoi incontri. Zelensky ha poi incontrato Papa Francesco in Vaticano. "Rispetto il Santo Padre ma non abbiamo bisogno di mediatori. Ci serve una pace giusta". E su Putin: "È un leader isolato e uccide anche la sua gente".

Mattarella: "In gioco la libertà dei popoli" A dargli il benvenuto nello scalo militare di Ciampino è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che lo ha poi accompagnato al Quirinale. Al suo interlocutore, con felpa militare d'ordinanza, Mattarella ha ribadito quanto sia alta la posta in palio in questo conflitto: "È in gioco non solo l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Ucraina, ma anche la libertà dei popoli e l'ordine internazionale". Per questo, l'Italia è "pienamente al fianco" di Kiev, ha detto il Capo dello Stato, che ha tenuto a incontrare nuovamente Zelensky dopo il faccia a faccia di "anni addietro, quando le condizioni erano diverse". Oggi infatti c'è un Paese aggredito e un aggressore, responsabile tra le altre cose di "una pratica straziante e ignobile" come il rapimento di bambini ucraini, ha ricordato Mattarella, 200mila, secondo Kiev.

"Aiuti militari per Kiev" Sostenere l'Ucraina vuole dire innanzitutto altri "aiuti militari" e l'Italia continuerà a fare la sua parte, in raccordo con i partner della Nato. Questo punto è stato chiarito da Meloni ricevendo Zelensky a Palazzo Chigi. È l'unico modo, ha sottolineato ia premier, "perché l'Ucraina possa arrivare ai negoziati con una posizione solida, e non con una posizione di resa". L'obiettivo resta quello della pace, che si otterrà "solo e quando la Russia cesserà le ostilità", ha chiarito Giorgia Meloni, secondo la quale "gli ucraini stanno combattendo anche per noi". Oltre alle armi, il sostegno all'Ucraina continuerà ad essere a "360 gradi" e passerà dalla ricostruzione. In questa sfida l'Italia "vuole svolgere un ruolo di primo piano". E visto inoltre che l'Ucraina è un "avamposto della sicurezza dell'intero continente", è interesse dell'Italia "riconoscere le legittime aspirazioni europee" di Kiev, ha assicurato Meloni nel colloquio durato oltre un'ora e preceduto da un abbraccio tra "due amici", ha sottolineato il premier.

Da Zelensky un "abbraccio a tutti gli italiani, uno a uno" Di questo aiuto Zelensky è consapevole: "Non lo dimenticherò mai, ti ringrazio Giorgia", le parole del leader ucraino, che ha rivolto un simbolico "abbraccio a tutti gli italiani, uno ad uno".

Il leader ucraino al Papa: "Niente mediazioni, non parlo con Putin" Dopo la tappa in Vaticano per incontrare Papa Francesco, l'ultimo appuntamento romano per il leader ucraino è stata la lunga intervista con Bruno Vespa e altri giornalisti sulla terrazza del Vittoriano. Da qui Zelensky ha annunciato "passi importanti a breve" in quella controffensiva tanto attesa e che è, secondo lui, "l'unica via d'uscita" dal conflitto. "Con Putin non si può mediare", ha assicurato, dicendosi non disposto a parlare con il presidente russo e declinando l'offerta del Vaticano di lanciare una missione di pace.

Le dichiarazioni di Zelensky, dopo l'incontro con il Papa, hanno marcato una distanza che sembra incolmabile con quella diplomazia vaticana che vorrebbe portare le due parti, Ucraina e Russia, a sedersi attorno allo stesso tavolo.

Il leader ucraino ha sottolineato piuttosto di aver chiesto al Papa "di condannare i crimini russi in Ucraina, perché non può esserci uguaglianza tra la vittima e l'aggressore". "Il piano di pace deve essere dell'Ucraina", ha precisato Zelensky. E ancora: "Rispetto Sua Santità, ma non abbiamo bisogno di mediatore tra Ucraina e il suo aggressore". La Russia, poi, non è affidabile ed è guidata da Putin che il leader di Kiev definisce "un piccolo leader isolato che uccide gli ucraini e la sua gente per difendere la sua poltrona".

Alla fine delle interviste, Zelensky ha risposto anche alla domanda se non gli fosse venuta l'idea di sottrarsi alla responsabilità di presidente dell'Ucraina quando è cominciata l'invasione russa, proprio lui che veniva da altre esperienze. "Ce l'ho fatta a resistere e a non lasciare il mio posto", le sue parole.