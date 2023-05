Roma blindata per l'arrivo di Zelensky: no fly zone e tiratori scelti

Prima al Quirinale, poi a Palazzo Chigi e in Vaticano

Sul programma dettagliato della visita c'è uno stretto riserbo per motivi di sicurezza, ma a quanto pare il primo appuntamento sarà al Quirinale. Mattarella e Zelensky non si vedono dal 2020, quindi è la prima volta per un faccia a faccia tra i due capi di Stato da quando è iniziata la guerra. Subito dopo il Quirinale, il leader ucraino si recherà a Palazzo Chigi per incontrare il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. I due si sono già visti a Kiev il 21 febbraio, e in quell'occasione il premier aveva invitato Zelensky in Italia. Nel pomeriggio, poi, Zelensky sarà in Vaticano ricevuto in visita privata da papa Francesco.