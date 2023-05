Volodymyr Zelensky è atteso a Roma per incontrare Giorgia Meloni e il Papa. Nell'ambito di un tour europeo che lo porterà nel fine settimana anche a Berlino, il presidente ucraino dovrebbe fare tappa nella capitale per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa, dopo aver già visitato nei mesi scorsi Washington, Londra, Parigi, Bruxelles e negli ultimi giorni Helsinki e L'Aia. Mentre il Vaticano continua a lavorare a quella "missione di pace" tra Kiev e Mosca annunciata dallo stesso Francesco ma dai contorni ancora "riservati". L'arrivo di Zelensky non è stato ufficialmente confermato dal governo italiano: per motivi di sicurezza il presidente ucraino si muove fuori dai confini del suo Paese sempre nella massima riservatezza. Secondo fonti parlamentari potrebbe incontrare Meloni domenica.