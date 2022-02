Papa Francesco alle suore: "Se trattate ingiustamente lottate anche dentro la Chiesa"

Il messaggio nel video - "Non si scoraggino - afferma il Papa - continuino a far conoscere la bontà di Dio attraverso le opere apostoliche che compiono. Ma soprattutto attraverso la testimonianza di consacrazione". Francesco esorta le donne nella Chiesa "a discernere e a scegliere ciò che è bene per la loro missione di fronte alle sfide del mondo che stiamo vivendo. Le esorto a continuare a lavorare e a operare con i poveri, con gli emarginati, con tutti coloro che sono schiavizzati dai trafficanti; in particolare, chiedo loro di concentrarsi su questo". Il Papa conclude elogiando la missione di catechiste, teologhe, accompagnatrici spirituali nel trasmettere i valori cristiani.